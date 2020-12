CAP D’AGDE : L’aquarium tire sa révérence.

L’Aquarium a été très durement impacté par la crise de la Covid-19. Après la fermeture administrative du 1er confinement au printemps dernier, une saison en demie-teinte avec les restrictions sanitaires, la re-fermeture administrative du 2ème confinement, prolongée. L’équipe familiale est obligée de fermer définitivement ses portes.

Illustration – DR

Le petit établissement 100% privé, qui ne vit que des tickets d’entrée, ne peut se relever de ces 5 mois de fermeture.

« C’est donc le coeur lourd que nous avons dû prendre la difficile décision de fermer définitivement nos portes, à l’aube des 30 ans d’une aventure familiale intense et passionnante. Merci à tous nos collaborateurs, nos 3 millions de visiteurs, nos partenaires, nos amis, nos confrères, et tous nos pensionnaires qui ont partagé ces 30 ans de vie, et qui ont rendu l’aventure si belle.En 3 décennies nous avons traversé des orages, des tempêtes, des cyclones même, mais c’est le COVID qui a eu raison de nous! Nous garderons en tête les petites et grandes joies qui ont ponctué notre chemin, vos sourires et vos yeux plein d’étoiles devant nos bassins, et notre passion, toujours intacte. » explique la direction dans un communiqué.