FAUGÈRES : Sortie de route, une mère et 2 enfants blessés.

Ce vendredi, vers 20h30, un accident de la circulation impliquant un véhicule seul s’est produit sur la départementale 909 en direction de Bédarieux sur la commune de Faugères.

Illustration – DR

A l’arrivée des sapeurs-pompiers des centres de Bédarieux et Lamalou-les-Bains, un véhicule était immobilisé sur la chaussée après une sortie de route. Selon nos informations, les 3 occupants, une mère d’une vingtaine d’années et ses 2 enfants, âgés de 5 et 7 ans, ont été pris en charge par les secours sur place.

Les victimes, légèrement blessées mais présentant des traumatismes, ont été transportés par ambulances sur le centre hospitalier de Béziers.

La gendarmerie a régulé le trafic pendant l’intervention des sapeurs-pompiers.