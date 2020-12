MARSEILLAN : Une raie de plus 3m et 150kg sauvée par les pompiers.

Ce mercredi, en fin de matinée, les sapeurs-pompiers de Sète et Agde sont intervenus sur la commune de Marseillan pour une raie modula échouée sur le littoral.

Crédit photo SDIS34 ©

Cette intervention peu commune s’est déroulée au niveau du poste de secours des Dunes à Marseillan-Plage.

En effet, un promeneur a donné l’alerte au centre départemental des appels d’urgence pour signaler une raie échouée et n’arrivant pas à se remettre à l’eau. Le professionnalisme de l’opérateur a permis de mobiliser une belle chaîne de solidarité pour aider cette raie à reprendre la mer. Immédiatement, le chef de salle du CODIS a engagé les secours nautique de Agde et de Sète pour dans un premier temps localisé le poisson et par la suite voir la suite des opérations de sauvetage.

Crédit photo SDIS34 ©

Grosse surprise à l’arrivée des secours avec la découverte d’une raie Mobula de 3,40m sur 2,20m pour environ 150 kg. Ces raies ressemblent beaucoup aux raies Manta, mais s’en distinguent par leur bouche placée sur le dessous du corps plutôt qu’à l’avant. Il s’agit de la plus grosse espèce méditerranéenne, qui peut atteindre 5m d’envergure, peser une tonne et réaliser des sauts spectaculaires au-dessus de l’eau.

Après une conférence avec les experts du milieu marin pour un bilan a permis de déterminer la viabilité de la raie, il a été décidé d’organiser une opération de sauvetage afin de ramener au large, à 1 mille nautique, à l’aide du jet ski des sapeurs-pompiers d’agde et des bateaux de secours des plongeurs de Sète et Agde, la raie a repris sa liberté.

Un moment inoubliable pour les plongeurs du SDIS 34 qui ne sont pas prêts d’oublier ce 23 décembre 2020.