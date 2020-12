PRÉVENTION : Une application mobile qui peut sauver des vies.

Ce mercredi, le SDIS 34 a présenté la nouvelle opération « Mon Hérault » suite au lancement de l’application, Staying Alive, un outil numérique permettant aux citoyens de sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque.

En France, l’arrêt cardiaque est responsable de 50.000 décès par an, 400.000 en Europe. Avec un taux de survie inférieur à 10%, il est très handicapant ou fatal au-delà de 4 minutes sans assistance. Or le temps moyen de réponse des secours est de plus de 10 minutes. Une solution existe : la communauté des Bons Samaritains, connectés sur leurs smartphones et mobilisables à tout instant par les services d’urgence.

Illustration – DR

Cette application est maintenant officiellement active sur le département en collaboration avec le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.

170.000 défibrillateurs géolocalisés en France

Susceptibles d’arriver sur place quelques précieuses minutes avant les secours, les Bons Samaritains vont permettre de sauver de nombreuses victimes. En Île-de-France, le taux de survie a ainsi été doublé. C’est grâce à l’application gratuite Staying Alive, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement mobile, que les volontaires, formés ou non aux gestes qui sauvent, peuvent devenir des Bons Samaritains. Les non-formés étant sollicités pour localiser et apporter un défibrillateur grâce à la cartographie dédiée de l’application.

Fort de l’expérience acquise depuis 2010, le travail de recensement des défibrillateurs continue et permet d’enrichir quotidiennement la cartographie la plus efficace actuellement disponible. L’application est déjà déployée dans 50 départements français, disposant d’une communauté de 100.000 membres.

Le but étant de renforcer ce maillage

territorial, il permet actuellement de

protéger une population de 40

millions de français.

TÉLÉCHARGEMENT

▪️Sur Android (Google Play) ▶️ ICI

▪️Sur IOS (App Store). ▶️ ICI