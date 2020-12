MONTPELLIER : Opération de contrôles à l’aéroport.

Mardi dernier, de 14h00 à 16h15, dans le cadre de la protection de l’aéroport de Montpellier Méditerranée, une opération de gendarmerie a été organisée conjointement par la compagnie de gendarmerie de Lunel et la compagnie de gendarmerie des transports aériens (GTA) de Toulouse.

Un dispositif dans la lutte anti-terroriste a été mis en place par la brigade de Gendarmerie des transports aériens de Montpellier , les équipes cynophiles de Lunel et Toulouse et le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Lunel.

Au total, près de 350 passagers ont été contrôlés, plusieurs vols nationaux et internationaux ont été particulièrement ciblés. Aucun incident n’a été signalé.