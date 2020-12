CORONAVIRUS : Un premier cas confirmé de contamination au variant du Covid-19 en France.

Un premier cas de contamination au variant du coronavirus Sars-Cov-2 a été détecté en France, à Tours. Cette nouvelle forme du Covid-19 se transmet plus vite mais n’est pas forcément plus dangereuse, selon l’OMS.

Les autorités sanitaires françaises ont confirmé la détection, ce 25 décembre, sur le territoire national, d’une première contamination au variant VOC 202012/01 du Covid-19, variant actuellement très présent dans le sud-est de l’Angleterre mais aussi en Allemagne et en Belgique.

Illustration – DR

Ce premier cas a été détecté à Tours. Il s’agit d’un homme de nationalité française résidant en Angleterre. Arrivé de Londres le 19 décembre, il a été pris en charge au CHU le 21 et détecté positif. « Le résultat du test faisant évoquer le variant circulant au Royaume-Uni, un séquençage a été demandé au Centre national de référence des virus des infections respiratoires, qui a confirmé l’infection au variant VOC 202012/01, précise un communiqué de presse de la Direction générale de la Santé. La personne, asymptomatique pour la Covid19, est actuellement isolée à son domicile et se porte bien. »

Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et sont à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict. De plus, un système de détection et de surveillance des cas possibles d’infection du variant a été mis en place par Santé publique France et les Centres nationaux de référence, en lien avec les laboratoires d’analyses.

Selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d’origine. L’une d’elles estime que cette contagiosité est supérieure de « 50% à 74% » et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d’hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche. Mais rien ne démontre toutefois à ce stade que cette variante entraîne des formes plus graves.