MONTPELLIER : Il percute volontairement son frère en scooter.

Ce vendredi, nous vous signalons un accident de la circulation impliquant un scooter et une voiture. La cause, un différend familial survenu peu de temps avant.

En effet, vers 20h30, un accident de la voie publique s’est produit vers 20h30 à Montpellier, au niveau du boulevard Paul Valéry en direction de Celleneuve et mettant en cause un scooter et une voiture.

Un différend familial serait à l’origine de l’accident. Tout a commencé, aux alentours de 20h, lorsqu’une altercation s’est produite dans un appartement. Un homme d’une quarantaine d’années, fortement alcoolisé, s’en prend violemment à ses parents. Ils les menacent, cassant des objets dans l’appartement puis quitte le domicile familial. Il prend alors son scooter et prend la route.

Les parents préviennent le frère cadet de la situation. Celui-ci, âgé d’environ 30 ans, rejoint ses parents et partent tous les trois à bord d’un véhicule à la recherche du frère surexcité. Ils finissent par le repérer sur le boulevard Paul-Valéry. Le cadet percute alors son frère sur le scooter puis regagne le domicile familial laissant giser la victime sur la chaussée.

L’homme, inconscient, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de l’Hérault qui ont été dépêchés sur place. La victime, souffrant d’un profond traumatisme crânien a été transportée, en urgence absolue, par l’ambulance sur les urgences médicales tête et cou de l’hôpital Gui de chauliac à Montpellier.

Après de rapides investigations des policiers de la sécurité publique du commissariat central de Montpellier, le fuyard a pu être interpellé et placé en garde à vue.