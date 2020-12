HÉRAULT : Le 31 sous haute surveillance

Le couvre-feu ne sera pas suspendu à l’occasion de la Saint-Sylvestre et le gouvernement entend bien faire respecter les règles fixées pour le 31 décembre.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Fermeté et vigilance pour le 31 décembre. Alors que le couvre-feu sera en vigueur pour cette soirée et nuit du Nouvel An, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de prendre des mesures pour lutter en priorité contre les « rassemblements non-autorisés » et les « violences urbaines ».

Des contrôles « visibles et « mobiles »

Dans ce cadre, le ministre de l’intérieur a demandé aux préfets de mettre en place des dispositifs de contrôle « visibles » dès l’entrée en vigueur du couvre-feu et de concentrer l’action des forces de l’ordre « dans les centres-villes et les quartiers et les zones sensibles les plus sujets à des débordements ».

Dejà hier soir, dès 20h, plusieurs opérations de contrôles ont été mises en place sur l’ensemble du département par la gendarmerie de l’Hérault et la police nationale notamment sur l’autoroute A9 et à Montpellier.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Le Préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski accompagné de Jean-Valéry Letterman, Commandant adjoint de la région de gendarmerie Occitanie et Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault s’est rendu aux côtés des forces de l’ordre à l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas. Bilan de cette opération : 136 véhicules contrôlés, 30 verbalisations pour non respect du couvre-feu , une conduite sous l’emprise de stupéfiants, une conduite en état d’ivresse et 2 infractions au code de la route.

Le préfet a précisé que plus de 1.000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers seront mobilisés pour cette soirée du 31. Soit 700 gendarmes et policiers environ seront sur le terrain afin de faire respecter les interdictions de rassemblements dans l’espace public, mais aussi les déplacements individuels dans le cadre des mesures de restriction de circulation.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

« La nuit du réveillon, je serais aux côtés des forces de l’ordre et plus précisément avec les policiers de la sécurité publique de Montpellier pour des opérations de contrôles dans divers points de la métropole… » nous indique le préfet.

Selon nos informations, des opérations de sécurité routière et de contrôles d’alcoolémie seront aussi mises en place dès la fin du couvre-feu sur l’ensemble du département.

A noter que ce mercredi soir, plusieurs opérations de contrôles ont été mises en place par la police nationale sur Montpellier comme par exemple dans le secteur de La Mosson où 109 véhicules ont été contrôlés donnant lieu à 16 verbalisations dont 13 pour non respect du couvre-feu.

Crédit photo DDSP34©