LA GRANDE-MOTTE : Le Casino lance son « Pasino-drive », un concept unique.

Le Pasino de La Grande-Motte avait promis une surprise! et bien elle est de taille. Pour preuve, face à l’interdiction d’ouverture qui dure déjà trop longtemps pour l’ensemble des casinos, l’établissement de jeux de la Grande-Motte a décidé de s’adapter au normes Covid en mettant en place un concept encore inédit, le » Pasino drive « .

Crédit photo Pasino de la Grande-Motte©

Cette exclusivité va être développé par le groupe Partouche à la Grande-Motte. En effet, Le Pasino a décidé de se lancer dans un concept unique avec la mise en place de 17 barnums installés sur le parking du Casino, soit 2.500m² d’espace ludique et de jeux permettant à la clientèle de profiter des machines à sous. Un projet fou et ambitieux qui va permettre à l’établissement de jeux de rebondir et d’attendre des jours meilleurs.

Crédit photo Pasino de la Grande-Motte©

Le principe

L’arrivée se fait en voiture, un box par véhicule est attribué pour respecter la distanciation sociale. A l’intérieur de ce box, un espace chauffé avec salon, qui contient un mini-bar avec des boissons fraîches, offertes par le Pasino, et une machine à café pour encore plus de confort. Le client n’a ensuite plus qu’à s’installer pour profiter des machines. Selon la taille du barnum, 5 machines ou 2 machines sont disponibles. Il y aura toutes types de machines : rouleau, vidéo-rouleau, vidéo-poker, et des postes de jeux (roulettes et black-Jack électronique).

Crédit photo Pasino de la Grande-Motte©

Évidemment un contact permanent sera établit avec le casino par la présence de caméras et d’un dispositif audio pour entrer en communication avec les joueurs en cas de besoins.

Il faut les autorisations

Les horaires n’ont pas encore été précisément définis ni la date exacte d’ouverture.

La mairie de la Grande-Motte a validé le concept tout comme les autorités de tutelle du Pasino mais il manque encore les autorisations préfectorales et ministérielles.

Pour plus d’informations : ICI