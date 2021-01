BEZIERS: Un incendie dans un immeuble fait plusieurs blessés.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus cette nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 1h du matin, rue des anciens combattants pour un feu d’habitation sur la commune de Béziers pour un feu d’habitation.

L’incendie s’est déclaré dans la cage d’escalier au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, les fumées se sont rapidement propagés aux étages. Environ 30 sapeurs pompiers du centre de Béziers ont été déployés sur cette intervention.

Illustration – DR

Après la mise en place d’une lance à eau, le feu a été rapidement maîtrisé, le déploiement de l’échelle à coulisse a permis de réaliser 3 sauvetages au 2ème étage du bâtiment. Un fois, le feu éteint, une reconnaissance de l’ensemble des étages de l’immeuble a été entrepris pour évacuer toutes les personnes présentes, dont 4 au niveau du 3ème étage.

A noter que 5 personnes qui étaient au premier étage avaient sauté par les fenêtres avant l’arrivée des secours . Au final, on compte 5 adultes et 3 enfants présentant des signes d’une intoxication légère aux fumées et un blessé léger au niveau de la cheville suite à sa chute. Ils ont été pris en charge par les ambulanciers et évacués sur le Centre Hospitalier.

Nous avons appris que 6 personnes avaient été pris en charge et mises en securité par la police municipale avant l’intervention des secours. Trois familles ont dû être relogés par les services de la mairie.

L’origine du feu est probablement dû à un embrasement de détritus et de matériels qui se trouvaient au pied de la cage d’escalier de l’immeuble, la police enquête afin de déterminer plus précisément les causes de l’incendie.