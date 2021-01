SÈTE -AGDE : Les premières vaccinations aux hôpitaux du Bassin de Thau.

Dix résidents de l’EHPAD du Hameau des Pergolines à Sète et de l’unité de soins de longue durée de l’Hôpital Saint-Loup en Agde ont été vaccinés ce mercredi. Ils sont les premiers de la campagne de vaccination destinée à enrayer l’épidémie de Covid-19, campagne qui inclura en cette fin de semaine près de 200 professionnels des hôpitaux du Bassin de Thau.

Ce sont 7 hommes et 3 femmes, de 64 à 92 ans, qui se sont portés volontaires pour être parmi les tous premiers résidents vaccinés. Ils ont bénéficié d’une consultation pré-vaccinale il y a quelques jours et ont donné leur consentement, après que les médecins gériatres les aient informés de façon claire et compréhensive sur le processus de vaccination, le vaccin utilisé, et aient répondu à toutes leurs questions.

Illustration – DR

Jacques, 88 ans, de l’EHPAD des Pergolines a ouvert cette série de vaccination. Il n’a pas été difficile de le convaincre de l’intérêt du vaccin. Il sait que les personnes âgées sont particulièrement sensibles à la maladie, et que le vaccin Pfizer-BioNTech proposé à une efficacité de 95 % qui lui évitera de présenter des symptômes, voire une forme grave de la maladie.

Après avoir testé l’organisation sur un petit nombre de résidents, la vaccination sera étendue la semaine prochaine à environ 80 autres résidents répartis sur les EHPAD Laurent Antoine et USLD St-Loup en Agde, de l’Estagnol à Vias, des Pergolines à Sète. Les médecins traitants, les gériatres coordonnateurs des EHPAD et les médecins hospitaliers se sont mobilisés en un temps record pour réaliser les visites pré-vaccinales et recueillir leur consentement, direct ou si nécessaire avec les représentants légaux, les personnes de confiance et les familles. Les soignants, les pharmaciens, les cadres, la direction, en assurent la réalisation opérationnelle.

Simultanément, les HBT débutent la vaccination de leurs professionnels. Les plus de 50 ans (ils sont 587)

dans un premier temps, ainsi que ceux, quel que soit leur âge, qui présentent des facteurs de risques de formes graves de la maladie. Sur demande expresse du Ministère de la Santé, l’établissement a mis en place en moins de 48 heures une organisation permettant de vacciner près de 200 professionnels de l’Hôpital Saint-Clair jeudi et vendredi.

Illustration – DR

De 13h à 17h, deux groupes de 4 praticiens hospitaliers se relaieront pour assurer des consultations pré-vaccinales. Chaque agent aura pris rendez-vous et pré-remplit un questionnaire de santé. L’injection sera réalisée dans le même temps par un infirmier, suivie d’une surveillance d’une quinzaine de minutes.

En amont de chaque séquence de vaccination, des secrétaires auront recensé les résidents et professionnels volontaires, permettant ainsi aux pharmaciens de commander les doses de vaccin nécessaires auprès du CHU de Montpellier qui en assure la conservation à – 80°, la décongélation, puis la livraison à la pharmacie de l’Hôpital Saint-Clair. Le vaccin conservé dans un réfrigérateur dont la température est contrôlée 24 h/24 est acheminé par les pharmaciens sur chaque site et utilisé dans un délai maximum de 5 jours.

La vaccination se poursuivra les semaines suivantes, l’objectif étant de parvenir à un maximum de résidents

et de professionnels vaccinés afin de faire reculer cette épidémie et de sauver des vies.