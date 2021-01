MONTPELLIER : Une maman organise une marche contre les violences.

Suite à l’agression de son fils, une maman a décidé d’organiser une marche blanche. La mobilisation est prévue ce samedi à 13h30, à Montpellier, place de Zeus dans le quartier d’Antigone.

Cette marche, déclarée, est pour la mère de famille et ses proches un moyen de sensibiliser l’opinion publique contre toutes ces violences qui deviennent de plus en plus fréquentes. Cela fait près de 4 mois que sa mère, son père et ses 2 petites soeurs se mobilisent pour Lorenzo, âgé de 19 ans, paraplégique suite à une violente agression.

RAPPEL DES FAITS

Le cauchemar a commencé dans la nuit du 22 au 23 août après une banale rencontre avec des jeunes sur un parking à Lattes. Le ton monte, une altercation éclate, Lorenzo est retrouvé dans un fossé par les sapeurs-pompiers en urgence absolue. Il est transporté aux urgences de Lapeyronie puis plongé dans le coma. Bilan : vertèbres fracturées, compression de la moelle épinière, traumatisme crânien, …. Quelques heures après les faits, les agresseurs sont identifiés et interpellés.

Crédit photo 34 INFOS©

Elise, la maman du jeune Lorenzo, n’a jamais cessé de crier sa colère, sa souffrance face à cette injustice car les agresseurs de Lorenzo sont en liberté. En effet, 3 individus, placés en détention provisoire par un juge de la liberté et de la détention sur réquisition du parquet, ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire quatre jours après les faits grâce à une procédure en urgence de référé-liberté devant la cour d’appel. Depuis le procès est toujours en cours…

« Ça ne devrait pas exister de vivre un tel drame, Lorenzo est prisonnier d’un lit depuis le 23 août et doit affronter trop d’horreurs pour arriver à sortir de tout ça, il va rester hospitalisé encore entre 12 et 18 mois… » s’éclame la maman à notre journaliste.

Son vœu pour cette nouvelle année que l’état de santé de son fils s’améliore et que justice soit faite…

Samedi, une équipe de 34 INFOS sera sur place afin de soutenir le mouvement.