MONTPELLIER : Un trafiquant interpellé, de la drogue et des armes saisies.

Ce mercredi, les policiers de l’unité de lutte contre les stupéfiants de Montpellier ont mis à jour un trafic de stupéfiants au abords du quartier de La Martelle à Montpellier.

En effet, suite à un témoignage et après quelques jours d’investigations, 3 individus ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils effectuaient une transaction dans secteur de La Martelle. Le dealer et les 2 consommateurs ont été placés en garde à vue. Une perquisition a alors été effectuée chez le trafiquant présumé, qui a reconnu les faits.

Crédit photo DDSP34©

À son domicile, les policiers montpelliérains ont découvert 297 grammes de cocaïne, 440 grammes de résine ainsi que 135 g d’herbe de cannabis et du matériel de conditionnement. Les fouilles ont permis aussi de mettre la main sur une carabine 22 long rifle, un revolver 357 magnum chargé et de nombreuses munitions. Le trafiquant cachait aussi la somme de 775 euros en espèce et près de 1.200 dollars.

Le dealer a été déféré ce vendredi devant le parquet de Montpellier pour trafic de stupéfiants et détention d’armes prohibée. Un des consommateurs a aussi été déféré pour les mêmes chefs d’accusation suite à une autre affaire.