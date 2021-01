SAINT-GÉNIÈS-DES-MOURGUES : La Fête de la Truffe, c’est dimanche.

Créée en 2007, la Fête de la Truffe se tient chaque année le deuxième dimanche de janvier, dans la commune de Saint-Géniès-des-Mourgues. Malgré la crise sanitaire, l’événement aura bien lieu ce dimanche dans le respect des gestes barrières.

Illustration – DR

La truffe met plusieurs mois pour atteindre sa maturité. Dans l’Hérault, on récolte la truffe noire de la mi-novembre à la mi-mars. Toutefois, c’est en janvier et février que sont trouvées les plus savoureuses. « Tuber melanosporum« , champignon de terrain sec, a besoin d’eau en été et de soleil… pourtant, c’est à l’ombre qu’on le trouve généralement. Ses conditions de fructification ne sont pas bien connues et le champignon garde une part de mystère.

Illustration – DR

Au-delà de la vente, à proprement parler, plusieurs animations égaient cette journée : ateliers de cuisine, démonstration de « cavage » (recherche de la truffe) et évaluation de votre propre chien à dénicher le fameux « diamant noir ».

Enfin, un déjeuner sur le thème de la truffe permet de prendre conscience de la qualité du produit proposé avant, éventuellement, de l’acheter. Bien évidemment, les champignons mis en vente sont de véritables « Tuber melanosporum« , non aromatisés et tous contrôlés par le Syndicat des trufficulteurs de l’Hérault.