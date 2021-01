NISSAN-LEZ-ENSERUNE : 3 blessés dans un accident de la route.

Ce dimanche, vers 17h15, un accident de la circulation s’est produit sur la départementale 609 entre Béziers et Nissan-lez-Enserune impliquant 2 véhicules.

Illustration – 34 INFOS ©

Les secours des centres de Béziers, Montady et Nissan-lez-Enserune ont été mobilisés sur cette intervention soit près d’une quinzaine de sapeurs-pompiers. Au total, 3 personnes ont été prises en charge, dans le premier véhicule, un homme de 58 ans, présentant un traumatisme crânien et un femme de 54 ans souffrant de douleurs dorsales, dans le second véhicule, un homme, âgé de 45 ans avec plusieurs traumatismes.

Les 3 victimes ont été transportées par ambulances sur le centre hospitalier de Béziers.

La circulation a été fortement perturbée malgré l’intervention des gendarmes. Une enquête a été ouverte.