HÉRAULT : La police et l’éducation nationale signe une nouvelle convention.

Ce lundi, une convention visant un nouveau dispositif disciplinaire pour les collégiens et lycéens de Montpellier, Lattes et Pérols a été signée entre Yannick Blouin, directeur départementale de la sécurité publique de l’Hérault et Christophe Maury, directeur académique des services de l’éducation nationale.

Ce nouveau dispositif disciplinaire va mettre l’accent sur l’individualisation de la sanction, la responsabilisation de l’élève et l’implication de sa famille dans un processus éducatif.

Les sanctions disciplinaires

Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation ;

4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.

La mesure de responsabilisation : une sanction éducative.

La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut consister en l’exécution d’une tâche et être exécutée à l’extérieur de l’établissement. L’externalisation de la mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable de conventions avec les partenaires susceptibles d’accueillir des élèves.

Ce dispositif innovant de prise en charge de collégiens et lycéens susceptibles d’être exclus a pour but de favoriser la construction d’une posture responsable.

Ce projet qui se concrétise aujourd’hui est porté par un brigadier de police, ancien sportif de haut niveau et ancien animateur du centre de loisirs jeunes de la police nationale Paillade-Mosson. En tant qu’agent de prévention aguerri aux problématiques de jeunes en décrochage scolaire, il sera épaulé par une adulte-relais, mère de famille issue de la société civile qui vient d’être recrutée. La signature de la convention sera donc l’occasion de les présenter. Le dispositif associe également le centre de loisirs jeunes ainsi que qu’un tissu de partenaires, institutionnels ou associatifs.

Il sera opérationnel sur l’ensemble de la circonscription de police de l’agglomération montpelliéraine (Montpellier, Lattes et Pérols). Les chefs d’établissements seront prochainement rassemblés afin que le dispositif leur soit présenté dans les détails et ils pourront à l’avenir saisir directement l’agent de prévention. Le programme proposé aux jeunes, qui s’étale sur 3 jours au moins, s’appuie sur des échanges portant sur le développement du sens civique, l’adhésion aux valeurs de la République, les questions touchant au droit et à la justice (notamment les notions de faute et de réparation) et sur le principe de laïcité. L’adolescent est accueilli dans un premier temps au sein du CLJ, puis il est pris en charge par un partenaire (Croix-Rouge, Secours populaire, TAM, SDIS…), choisi en fonction de la problématique qui a donné lieu à l’exclusion. Dans ce cadre, il est mis à contribution pour une action de bénévolat. Cette phase peut être adaptée dans le temps en fonction de la durée de l’exclusion. Un retour d’expérience est systématiquement organisé en fin de session avec l’élève.