VILLEVEYRAC : Le quadragénaire retrouvé décédé.

Depuis mardi, des recherches avait commencé sur la commune de Villeveyrac afin de retrouver un homme, âgé de 47 ans, qui avait quitté son domicile prématurément. Malheureusement l’homme a été retrouvé décédé.

Illustration – DR

Le quadragénaire, un professeur d’EPS à Mèze, se prénomant Lionel C, était activement recherché. Suite à cette disparition inquiétante, dès ce mardi d’importants moyens avaient été engagés par les gendarmes de l’Hérault avec notamment 6 patrouilles de gendarmes et une équipe cynophile appuyés par l’hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie basé à Montpellier. Malgré les effectifs, les recherches étaient restées infructueuses.

Ce mercredi matin, les recherches avaient reprises avec plusieurs patrouilles de gendarmes ainsi que des bénévoles de la société de chasse de Villeveyrac et des habitants venus porter leur aide. Une équipe cynophile de la gendarmerie avec un chien Saint-Hubert avait été engagée mais le chien pisteur n’avait pas donné de résultats concluants. Le maire de la commune, les chasseurs et des proches ont sillonné ce matin le secteur des Olivettes et du viaduc mais en vain.

Malheureusement selon nos dernières informations, le quinquagénaire a été retrouvé ce mardi en tout début d’après-midi décédé. Il aurait mis fin à ses jours.