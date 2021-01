POUSSAN : Un feu détruit mobil-homes, voitures et bâteaux.

Ce samedi, vers 18h, un important départ feu s’est produit sur un terrain dans le secteur du Glauga sur la commune de Poussan.

D’importants moyens ont été engagés par les sapeurs-pompiers de l’Hérault. Selon nos informations, à l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu se situait sur un terrain et concernait un mobil-home en feu ainsi qu’un véhicule et 2 bateaux totalement embrasée. Le fourgon mousse grande puissance de Sète a été dépêché sur les lieux. Le feu, virulent, a nécessité les moyens des centres de Montbazin, Balaruc, Mèze, Bouzigues, Gigean et Sète.

Des engins de lutte feux de forêt ont été engagés pour éviter toute propagation à la végétation. Aucun blessé n’est à déplorer.