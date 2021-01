MÈZE : 2 individus activement recherchés après un accident sur l’autoroute.

Information 34 INFOS – Ce lundi, vers 10h30, un véhicule, avec 4 personnes à bord, a fait une violente sortie de route sur l’autoroute A9 en direction d’Agde au niveau de la commune de Mèze.

Illustration – DR

A l’arrivée des sapeurs-pompiers de l’Hérault, le conducteur et son passager n’étaient plus sur les lieux par contre 2 jeunes femmes se trouvaient à l’arrière du véhicule. Souffrant de divers traumatismes, elles ont été prises en charge par les secours de Mèze et une équipe médicale du SMUR de Sète. Les 2 victime ont été médicalisées puis transportées sur le centre hospitalier Lapeyronie à Montpellier.

Les gendarmes du peloton autoroutier de Poussan se sont rendus rapidement sur place. Selon les premiers éléments, les 2 fuyards seraient partis à travers champ pour éviter les forces de l’ordre, abandonnant les 2 victimes blessées dans le véhicule. Les faits ne sont pas encore totalement connus, mais selon nos informations, les 2 hommes seraient impliqués dans une affaire de stupéfiants.

Les militaires ont demandé des renforts sur place et l’hélicoptère de la section aérienne a été dépêché sur le secteur afin d’appuyer les hommes au sol.

Un des 2 individus a pu être interpellé en milieu d’après-midi, l’autre individi est toujours activement recherché.