GIGNAC : Opération de contrôles anti-délinquance en centre-ville.

Ce mardi, entre 18h30 et 21h00, les gendarmes motorisés de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Hérault ont procédé à une opération anti-délinquance sur la commune de Gignac.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

Ces différents contrôles ont été effectués avec l’appui du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Lodève et de l’équipe cynophile de Lunel spécialisée en recherche de stupéfiants.

Les militaires ont ainsi contrôlés huit bus et une douzaine de véhicules légers.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

A l’issue de cette opération, les gendarmes ont relevé quelques infractions pour défaut d’assurance, non respect du couvre-feu, non respect du port du masque et ont dressé des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) . Des produits stupéfiants (herbes et cannabis) ont également été découverts.