MONTPELLIER : 2 policiers municipaux blessés après un refus d’obtempérer.

Ce mercredi, vers 23h, un équipage de la police municipale de Montpellier a été engagé dans une course-poursuite après qu’un automobiliste, roulant feux éteints et pendant le couvre-feu, a refusé de se soumettre à un contrôle.

Le véhicule a été saisi – Crédit photo 34INFOS©

Les faits ont commencé au niveau de la voie domitienne. Alors que les policiers municipaux patrouillaient dans le secteur, ils ont répéré un véhicule roulant phares éteints. Les agents ont décidé alors de contrôler l’automobiliste mais, malgré les avertisseurs sonores et lumineux, le conducteur a refuse d’obtempérer et a continué sa route. Les policiers municipaux, voyant que l’individu prenait tous les risques, ont demandé le renfort des policiers de la sécurité publique du commissariat central de Montpellier.

L’automobiliste, continuant sa course, a heurté, 2 véhicules en stationnement. Finalement, au niveau de l’avenue du professeur Louis Ravas, l’individu a fait une violente sortie de route heurtant une voiture en stationnement. Le véhicule immobilisé, le conducteur a alors pris le fuite à pied en direction du quartier des Cévennes. Les agents de police municipale se sont alors portés au niveau de la voiture apercevant un individu côté passager. A la vue des policiers, le passager, très excité, a totalement disjoncté et a foncé sur un des agents : « Je vais vous tuer, vous êtes mort bande d’enculer de flics…« , s’est écrié l’individu en menaçant les policiers. Le passager a finalement pu être maîtrisé et interpellé par les agents municipaux.

Un équipage de la BAC et plusieurs véhicules de police secours sont alors arrivés sur place. Malgré les investigations des policiers, le conducteur du véhicule n’a pu être repéré.

Un des véhicules endommagés par le fuyard – Crédit photo 34INFOS©

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été demandé afin de prendre en charge le passager, blessé dans la collision au niveau du cuir chevelu ainsi que les 2 policiers municipaux légèrement blessés. L’homme, âgé de 33 ans, a été placé en garde à vue ce jeudi matin.

Selon nos informations, un des 2 policiers blessés s’est vu prescrire 28 jours d’ITT.