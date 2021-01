CORONAVIRUS : Un reconfinement pratiquement acté.

La circulation du virus s’intensifie partout sur le territoire comme dans le département. Les indicateurs de surveillance épidémiologique diffusés par Santé Publique France se situent toujours à un niveau élevé et affichent une progression dans de nombreux territoires de la région.

Illustration – DR

En effet, les recours au soins poursuivent également leur augmentation au plan national. Dans les établissements hospitaliers, le flux de patients hospitalisés est à nouveau croissant, en hospitalisation conventionnelle comme en soins critiques et en réanimation.

Dans ce contexte, les mesures de prévention et de distanciation sociale sont indispensables pour freiner une nouvelle fois la circulation du virus et de réduire l’impact sur le système de soins et la mortalité. Le renforcement des gestes barrières est d’autant plus important face à la confirmation de premiers cas liés à des virus variants, plus contagieux.

En parallèle, l’accélération de la vaccination est un levier crucial pour protéger les plus vulnérables face au virus et le protocole a déjà bien avancé dans le département.

Pourtant, les nouvelles contaminations restent bien au-delà des seuils fixés avec, samedi, encore près de 24 000 nouveaux cas en 24 heures sur l’ensemble du territoire.

De ce fait, selon plusieurs sources, un confinement fin de semaine prochaine serait pratiquement acté. Un dernier conseil de défense est prévu mercredi matin pour finaliser les modalités, peut-être allégées. Une annonce gouvernementale pourrait être faite mercredi en fin d’après-midi.