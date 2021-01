MONTPELLIER : Trafic illégal, 1.989 paquets de tabac et 602 cartouches de cigarettes saisis.

Deux trafiquants de tabac ont été interpellés par les policiers de la brigade anti-criminalité de la sûreté départementale, dimanche dernier dans le secteur de La Mosson à Montpellier.

Lors d’une patrouille, un équipage de la BAC a repéré 2 individus en pleine transaction de vente de tabac à la sauvette. Les 2 individus ont été rapidement interpellés en possession de 180 paquets de cigarettes, 37 paquets de tabac à rouler et un peu moins de 2.000€ en espèces.

Grâce aux investigations du groupe judiciaire de la sûreté départementale, l’enquête a rapidement avancée et des perquisitions ont eu lieu. Chez l’un des 2 hommes, un ingénieur en informatique de 28 ans, les policiers ont découvert plusieurs marchandises soit un total de 1.989 paquets de tabac et 602 cartouches de cigarettes saisis. Lors de la fouille, 3.000 euros en espèces ont été retrouvés. Toute la marchandise a été saisie et va être détruite.

Le trafiquant et son complice, un marginal, âgé de 46 ans ont été placés en garde à vue. Ils seront jugés le 2 juin prochain au tribunal correctionnel de Montpellier.