HÉRAULT : 4 cas liés au variant du Covid-19 identifié.

Des analyses approfondies ont été menées ces dernières semaines autour de suspicions de cas liés à un variant du virus Covid-19. Parmi l’ensemble des signalements expertisés, 42 cas liés à un variant du virus Covid-19 ont été confirmés par séquençage génétique à ce jour en Occitanie.

Illustration – DR

Ces cas confirmés se répartissent de la manière suivante :

En Haute-Garonne : 35 cas liés au variant du virus Covid-19 identifié en Grande-Bretagne et 2 cas liés au variant Sud Africain.

Dans l'Hérault : 4 cas liés au variant du virus Covid-19 identifié en Grande-Bretagne.

: 4 cas liés au variant du virus Covid-19 identifié en Grande-Bretagne. En Aveyron : 1 cas lié au variant du virus Covid-19 identifié en Grande-Bretagne.

Comme l’a rappelé le Ministre des Solidarités et de la Santé ce jour, ces variants sont plus contagieux que le virus Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis un an. Ils circulent désormais en France comme dans le monde entier.

Parmi les moyens de diagnostic, toutes les plates formes de séquençage génétique sont actuellement mobilisées en France. En Occitanie, un réseau de séquençage est d’ores et déjà en place, coordonné par les CHU de Toulouse et de Montpellier. Ce réseau va se renforcer grâce aux expertises et capacités de laboratoires non hospitalier avec par exemple les soutiens de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, le laboratoire GenoToul et Aveyron Labo. Par ailleurs, de nouveaux kits diagnostic PCR multiplex, permettant un diagnostic plus rapide, sont également déployés depuis quelques jours pour détecter directement les variants chez des mersonnes positives au Covid.

Dès signalement de cas suspects, des opérations de contact-tracing sont menées de façon étroite par les équipes de l’Assurance Maladie, de l’ARS Occitanie et de Santé Publique France. L’objectif de ces interventions est d’isoler rapidement les personnes concernées, d’identifier et de dépister au plus vite tous les cas contacts potentiels dans l’entourage de ces personnes.

Pour les personnes isolées chez elles, un accompagnement à domicile est désormais proposé via la visite d’infirmiers, chargés de vérifier que les conditions sanitaires et sociales soient réunies pour leur permettre de respecter les conditions d’isolement. Ces derniers jours plus de 600 visites de ce type ont ainsi été réalisées en Occitanie.