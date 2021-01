MONTPELLIER : Un projet d’Art Urbain porté par le CHU de Montpellier.

Le projet EXTRAMUROS est un parcours de Street-Art réalisé par les patients du CHU et se définit comme un projet transversal réunissant différents pôles et établissements. Avec pour objectif l’inclusion sociale, les patients pourront s’exprimer librement au gré de leur imagination avec l’aide d’artistes urbains locaux et internationaux confirmés.

Divers médiums et techniques artistiques seront découverts durant les rencontres, permettant aux participants un véritable moment de partage et d’évasion avec les artistes de l’association. Un travail collectif autour d’un thème porteur : le Mur. Un seul mot pour tant de significations : nous l’érigeons, le détruisons, le sautons, le poussons, le peignons.

Illustration – DR

Le projet EXTRAMUROS invite à regarder au-delà du mur qui s’érige entre les hôpitaux et notre environnement quotidien. Au travers de la création artistique urbaine, patients, familles, personnels et artistes partageront un moment unique en participant à l’oubli des façades de l’hôpital.

Chacun apporte sa pierre à l’édifice, celui qui rend libre et non celui qui emprisonne. Cette action culturelle est à destination des patients du CHU de Montpellier, le thème de l’Art Urbain est traité par l’association LineUP, une pratique artistique qui a permis l’accès à la culture pour tous depuis la fin des années 1960. Les ateliers s’inscriront dans une démarche de développement de la créativité et de l’expression de soi au sein de la société. Le coeur de ce projet est d’offrir au public des hôpitaux (patients, familles, proches, professionnels) une vision positive de leur environnement dans lequel chacun s’identifiera.

L’idée est qu’il partage et crée ensemble une oeuvre collaborative et pérenne, en découvrant les différentes pratiques de l’Art Urbain. Ce projet se déroulera avec le concours des patients des services addictologie, oncologie, hématologie, soins palliatifs et post urgence. La fresque sera réalisée à l’hôpital St Éloi.

Ce projet transversal a donc plusieurs objectifs :

• Améliorer le cadre de vie des établissements sanitaires

• Donner un second souffle aux établissements de santé par des projets artistiques originaux et de qualité où le patient est au coeur de la création

• Améliorer le cadre de vie d’un point de vue esthétique des différents acteurs de l’établissement

• Partager les savoirs et savoir-faire de la culture urbaine et artistique

•Rendre l’art accessible aux patients qui sont le plus souvent éloignés des structures culturelles, au travers de temps de médiation et de pratique

• Favoriser l’inclusion sociale, l’entraide et les échanges culturels

• Mettre en avant l’Art Urbain local

• Favoriser l’émergence et la visibilité d’artistes locaux

• Faire rayonner l’Art Urbain montpelliérain

Ce projet se déroulera en plusieurs étapes :

▪️ Étape 1

Jeudi 21 Janvier – Organisation d’ une rencontre virtuelle par le biais de Zoom pour que les patients des divers services ainsi que les personnels soignants puissent rencontrer l’artiste. Ils se présenteront succinctement puis l’artiste prendra la parole pour parler de son parcours et expliquer pourquoi il s’est impliqué dans ce projet.

L’artiste présentera ensuite les 3 animaux habités imaginés pour la fresque. Les patients et les personnels voteront à main levée pour élire l’animal qui apparaitra sur la fresque.



▪️Étape 2

Pour faire participer les patients à la réalisation de la fresque tout en prenant en compte le contexte sanitaire et leur état de santé, il sera proposer de dessiner des scènettes qui seront ensuite intégrées à la fresque de l’artiste.

Afin de réaliser ces dessins, un kit aura été distribué en amont à chaque patient. Sous la forme d’un tote-bag, ce kit contiendra le matériel nécessaire à la création des scènettes : crayons de couleur, carnet de dessin et « coloriages » créés par ADEC).



▪️Étape 3

Lundi 8 Février – les patients rendront leurs propositions de scènettes.



▪️Étape 4

Jeudi 18 Février – ADEC viendra à l’hôpital pour rencontrer les patients du service addictologie. Ce rendez-vous sera l’occasion pour les patients d’échanger avec l’artiste, de parler de la fresque et de partager un moment de convivialité.



▪️Étape 5

La semaine du 22 Février, ADEC réalisera la fresque sur un mur de l’hôpital St Éloi.

Pour information, dans le cadre du programme « Culture et Santé », la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie finance le projet EXTRAMUROS à hauteur de 60%. Le CHU de Montpellier, quant à lui, contribue au projet à hauteur de 1000€.