MONTPELLIER : Un feu sur le toit d’un immeuble de 10 étages.

Les sapeurs-pompiers de Montpellier interviennent actuellement dans le secteur du Grand Mail dans le quartier de La Paillade, pour un feu sur un immeuble d’habitation collective de 10 étages.

Illustration – DR

Le feu, concernant principalement des palettes et des plaques d’isolant, s’est déclaré vers 15h30 sur le toit de l’immeuble l’Hortus ou des travaux de rénovation étaient en cours. D’importants moyens des centres de La Paillade et Montaubérou sont actuellement mobilisés avec de nombreux engins et près d’un soixante de sapeurs-pompiers.

Selon nos informations, plusieurs bouteilles de gaz auraient explosé, certaines ont été retrouvées au pied de l’immeuble. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les policiers venus en renfort. Plusieurs résidents ont été évacués par mesure de sécurité.

Un important panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres.

L’intervention est toujours en cours.

▶️INFOS À SUIVRE