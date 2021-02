HÉRAULT : 6 établissements de plus de 20.000m² fermés.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, 6 établissements de plus 20.000m² du département sont concernés par une fermeture de leurs espaces de vente.

Illustration – DR

En application du décret n° 2021-99 en date du 30 janvier 2021, sont concernés par la fermeture les commerces non alimentaires de plus de 20 000 m2 de surface commerciale utile, et les commerces non alimentaires des centres commerciaux et galeries marchandes d’une surface commerciale utile supérieure à 20.000 m2.



Dans le département de l’Hérault ce sont 6 établissements concernés par une fermeture (hors secteurs alimentaires, pharmacies, et magasins alimentaires) :

▪️Odysséum Montpellier

▪️Polygone Montpellier

▪️Carrefour Grand Sud Lattes

▪️Auchan Plein Sud Pérols

▪️Polygone Béziers

▪️Auchan Béziers



Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de Click & Collect ou de retrait de commande. En revanche, la livraison de leurs produits restera possible.

Pour rappel :

– Renforcement des jauges pour les commerces avec une personne pour 10 m2 de surface de vente pour les établissements de plus de 400 m2. Les autres commerces conservent une jauge à une personne pour 8 m2.

– Chaque magasin doit afficher le nombre maximal de personnes autorisées simultanément.

– Le couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin est toujours en vigueur sur l’ensemble du territoire national

– Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du département de l’Hérault

Davantage d’informations sur le site internet des services de l’État dans l’Hérault : https://www.herault.gouv.fr/Actualites/L-Herault-face-a-la-Covid-19