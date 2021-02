FRONTIGNAN : Un homme interpellé après avoir forcé un barrage.

Mardi soir, vers 22h30, alors qu’une opération de contrôles de la police municipale de Frontignan était en cours, un individu, à bord de son véhicule, a forcé le barrage.

Illustration – DR

Les faits se sont produits route de Montpellier au niveau d’un rond-point sur la commune de Frontignan.

Alors que le contrôle était en cours, un véhicule, arrivant du centre de Frontignan, a refusé de se soumettre au contrôle et a foncé sur un policier puis a pris la fuite en direction de Montpellier. Le policier a pu in extremis éviter le chauffard, en se jetant au sol.

L’individu a été rapidement identifié, les policiers se sont alors rendus au domicile du fuyard.

À la vue, des agents, l’individu, un père de famille de 42 ans, est sorti de son domicile et a été interpellé. Placé en garde à vue, il a été conduit au commissariat central de Sète pour y être entendu. Il a expliqué aux policiers avoir eu peur et paniqué. Non connu des services de police, l’homme a été relâché cet après-midi avant une future convocation. Il faut savoir qu’un refus d’obtempérer est passible d’un an d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende.