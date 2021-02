HÉRAULT : « DIRECT », un dispositif innovant de soutien aux étudiants de l’Hérault.

Depuis le 30 octobre 2020, les universités ont fermé leurs portes aux étudiants qui se retrouvent contraints d’étudier à distance, dans des conditions difficiles. Entre une vie sociale effacée, la difficulté de trouver ou garder son emploi et des perspectives d’avenir floues, le CROUS de Montpellier-Occitanie, la Croix-Rouge de l’Hérault et le Samu-centre 15 du CHU de Montpellier mettent en place, après un mois d’expérimentation, le dispositif d’urgence inédit « DIRECT » (Dispositif d’Intervention Rapide Étudiants CROUS en situation de Tension psychique) pour aider les étudiants en situation de mal-être dans l’Hérault.

Depuis mi-décembre dernier, un accompagnement est proposé à tous les étudiants de résidences et de cités universitaires en situation de mal-être psychique. Cette initiative est le fruit d’un travail mené conjointement entre le Crous de Montpellier-Occitanie, la Croix-Rouge de l’Hérault et le CHU de Montpellier, et fait intervenir des équipes mixtes présentes pour soutenir et accompagner les étudiants.



Ce dispositif d’intervention rapide dédié aux étudiants Crous en situation de tension, voire de détresse psychique, propose une réponse graduée innovante. Ce concept unique en France permet aux intervenants de la Croix-Rouge de se rendre très rapidement au chevet des étudiants en situation de mal-être et de tension psychique, 24h/24 et 7j/7.

L’idée a émergé d’un constat simple : une situation aiguë de mal-être chez des étudiant, et notamment les soirs et week-ends. Les services du CROUS de Montpellier-Occitanie n’avaient jusqu’ici que deux options :

*Faire intervenir un médecin de garde,

*Inciter l’étudiant à se rendre au CHU pour une consultation aux urgences, ou chez un médecin de son choix.

Une alternative qui n’était pas satisfaisante puisque près de 70% des étudiants ne relevant pas d’une prise en charge

médicale urgente ne se rendaient pas en consultation.

Des professionnels prêts à intervenir et à assurer la prise en charge des étudiants en situation de mal-être.

Sur demande du Crous, une équipe de la Croix-Rouge de l’Hérault se rend au logement de l’étudiant, en moins d’une

heure, 24h/24 et 7j/7. Composée de 3 bénévoles formés au soutien psychologique et d’un professionnel de santé, l’équipe lui propose un entretien et un temps d’écoute directement sur site. Systématiquement, le professionnel de santé de la Croix-Rouge française contacte la régulation du SAMU 34, afin d’évoquer la suite de la prise en charge adaptée et personnalisée à l’étudiant :

● Maintien à domicile avec mise en place d’un suivi psychologique par des structures partenaires,

● Accompagnement de l’étudiant vers le service d’accueil des urgences pour une consultation et un entretien

Les compétences transversales des équipes de la Croix Rouge (logistique, santé, gestion de l’urgence) viennent

s’associer au travail de fond des personnels du Crous et à l’expertise médicale du CHU de Montpellier, par ce dispositif innovant. Cette alliance crée un maillage supplémentaire dans la prise en charge des étudiants dont l’ensemble des partenaires se félicite.