MONTPELLIER : La brigade canine des stups fait un don de 1.900€ pour la SPA

Après une belle carrière de 7 années, Full, le chien des stups de Montpellier, a pris sa retraite en mai 2018, ayant besoin de soins importants, une cagnotte a été mise en ligne.

Full – Crédit photo DDSP34 ©

Malheureusement, le chien à la retraite nous a quitté le 21 juillet 2020. Full était un magnifique Springer Anglais, âgé de 11 ans, dont 7 passés parmi les policiers de la sécurité publique de l’Hérault. Il s’est même vu attribuer une décoration par le préfet de l’Hérault, la médaille pour acte de courage et de dévouement. Ce chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets de banque, a compté plusieurs saisies importantes à son actif. Il a découvert 1,5 tonnes de cannabis et 15 kg d’héroïne, 11 kg de cocaine et 500.000 euros.

Suite au décès du chien, les policiers de la brigade canine des stupéfiants de l’Hérault ont décidé de donner le reste de la cagnotte soit 1.900€ au refuge de la SPA de Montpellier.

Un beau geste à souligner…