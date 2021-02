FRONTIGNAN : Un ancien animateur d’un centre de loisirs interpellé pour pédophilie.

Un homme a été interpellé et mis en examen pour détention et consultation d’images pédopornographiques, exhibition sexuelle et corruption de mineur suite à une enquête de la police néo-zélandaise.

Illustration – DR

Cette information a été révélée par nos confrères de Midi Libre ce jeudi. En effet, après plusieurs mois d’enquête, l’individu, âgé de 28 ans, a été interpellé à son domicile à Agde et placé en garde à vue. Une perquisition a permis de découvrir dans son ordinateur, plusieurs photos et vidéos à caractère pédophile.

Les enquêteurs du SRPJ de Montpellier ont réussi à identifier sur une des vidéos une fillette de 10 ans. Elle a confirmé aux policiers que les faits se sont passés il y a 5 ans dans un centre de loisirs à Frontignan. L’homme était déjà sous contrôle judiciaire pour des faits similaires. Il a été placé en détention provisoire en attendant la fin de l’enquête.