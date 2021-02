CAPESTANG : Accident de quad, un homme gravement blessé, héliporté.

Ce dimanche, vers 12h30, un accident de quad s’est produit sur la route de Narbonne sur la commune de Capestang. Un chien serait à l’origine de la sortie de route de l’engin motorisé.

L’hélicoptère DRAGON de la sécurité civile – DR

D’importants moyens des centres de Puisserguier, Capestang et Montady ont été mobilisés sur cette intervention ainsi qu’une équipe médicale du SAMU 34. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, 2 hommes ont été pris en charge. Un première victime, âgé d’une cinquantaine d’années, présentant une importante plaie au visage et une suspicion de traumatisme crânien, a été médicalisé sur place puis héliporté par le DRAGON 34 sur le CHU Lapeyronie de Montpellier. La deuxième victime, un homme d’environ 40 ans, passager non casqué, présentait lui aussi un traumatisme crânien, il a été pris en charge puis transporté par ambulance vers un centre hospitalier.

Lors de l’intervention des secours, le passager du quad a mordu sévèrement un sapeur-pompier qui était à ses côtés. Selon les premiers constations, il semblerait que le quadragénaire se trouvait en état d’ébriété.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes. Selon les premières constatations, un chien serait à l’origine de l’accident, l’animal blessé, a été transporté vers les urgences vétérinaires du secteur.