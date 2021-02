CASTRIES : 2 jeunes femmes d’une vingtaine d’années décèdent dans une collision.

Information 34 INFOS – Ce mardi peu avant 10h dramatique accident de la circulation s’est produit sur la départementale 610 sur la commune de Castries en direction de Fontmagne.

Selon nos informations, la voiture aurait violemment heurté un camion-benne rempli de gravats.

Illustration – DR

D’importants moyens des centres de secours de Montpellier, Castries, Assa et Lunel ont été mobilisés. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, 2 personnes se trouvaient incarcérées dans la voiture. Malgré l’intervention rapide des secours et les moyens engagés, les 2 victimes, inconscientes et en arrêt cardio-respiratoire, on été déclarées décédées par le médecin des sapeurs-pompiers.

Une enquête va être ouverte par les gendarmes car les circonstances exactes de la collision restent encore à déterminer.