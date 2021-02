GIGEAN : Des randonneuses retrouvées grâce à l’application GENDLOC.

Jeudi dernier, les gendarmes de Balaruc-les-Bains ont été mobilisés suite à 4 randonneuses, égarées dans le massif de la Gardiole sur la commune de Gigean.

L’alerte a été donnée vers 17h15 par le centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de Montpellier. Les opérateurs du COG ont utilisé un système de géolocalisation GENDLOC permettant de définir la position des intéressées.

Le système GENDLOC est une application permettant aux secours de vous localiser. La procédure est simple mais il faut avoir son smartphone sur soi.

Vous appelez les secours (numéro 112 par exemple) à partir de votre téléphone portable et le secouriste vous envoie un lien (URL) par SMS. Vous cliquez sur le lien contenu dans le SMS et autorisez la géolocalisation (partage de votre position). Votre position est envoyée aux secouristes (une fois que la précision du GPS du smartphone est suffisante) qui peuvent intervenir plus rapidement et précisément.

Grâce à cette application et après la mise en place de recherches pédestres, et avec l’aide de deux joggeurs, les 4 randonneuses, âgées de 73 à 75 ans, ont été découvertes saines et sauves vers 18h35.