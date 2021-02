HÉRAULT : Les sapeurs-pompiers annoncent de nouveaux projets.

Ce mercredi, le commandement du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS 34) a annoncé de nouveaux projets et a dressé un bilan suite à une conférence de presse.

Crédit photo SDIS34©

Le général Éric Florès, directeur des sapeurs-pompiers de l’Hérault et le président, Kléber Mesquida accompagnés du lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, responsable communication du SDIS 34 ont dressé le bilan et évoqué les projets à venir.

En 2020, les pompiers de l’Hérault sont intervenus plus de 66.000 fois, soit une intervention toutes les 8 minutes pour 190 interventions par jour en moyenne. Une baisse sensible constatait par rapport à 2019, suite au différents confinements et aux restrictions sanitaires mises en place. Par contre, les sapeurs-pompiers ont dû s’adapter à la situation avec la prise en charge des patients Covid et la gestion de drives de dépistage et les centres de vaccination.

4 nouveaux centres de secours

Au total, 72 centres de secours et d’incendies sont répartis sur l’ensemble du département. Courant 2022, 4 nouveaux centres vont voir le jour. En effet, de nouveaux projets d’implantation : Bessan, Nissan-les-Ensérunes, Béziers et Montpellier – Près d’Arènes devraient être opérationnels fin 2022.



Un centre de secours dans le secteur de Clapiers-Montferrier, afin de quadriller la métropole de Montpellier, est à l’étude.

L’écologie, une priorité

Le contrôleur général Eric Florès, chef des pompiers de l’Hérault a été clair, il veut faire de ces nouveaux centres, des bâtiments écologiques. Récupération de l’eau de pluie, alimentation autonome du bâtiment, mise en service de véhicules 100% éléctrique, tout va être mis en œuvre pour que ces centres soient écologiquement parlant reconnus. Une belle initiative à souligner…

Véhicule 100% éléctrique – SDIS2B©