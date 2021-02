LA PEYRADE : Fuite de gaz en centre-ville.

Ce jeudi, vers 11h50, une importante fuite de gaz a été signalée après l’arrachement d’une canalisation suite à des travaux sur la commune de Frontignan-la-Peyrade.

Crédit photo N.PODÉROSO/34INFOS©

La fuite se situait au niveau de la route de Balaruc en plein centre-ville de La Peyrade. D’importants moyens de secours des centres de Frontignan et Sète ont été mobilisés avec notamment 2 fourgons pompe-tonne et une ambulance soit plus d’une quinzaine de sapeurs-pompiers.

Les policiers de la sécurité publique du commissariat central de Sète-Frontignan ainsi que les agents de la police municipale de la commune ont mis en place un périmètre de sécurité. Quelques résidents, au plus près de la fuite, ont été évacués par mesure de sécurité.

Crédit photo N.PODÉROSO/34INFOS©

Après intervention, des agents techniques de GRDF, la fuite a pu être colmaté.

La circulation a été fortement perturbée sur le secteur pendant l’intervention des secours.