FRONTIGNAN : Les forestiers-sapeurs entretiennent la Gardiole.

Depuis plus de 40 ans, les forestiers-sapeurs oeuvrent à l’entretien et à la préservation des 200.000 hectares de garrigues, bois et forêts du département de l’Hérault.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Les 105 forestiers-sapeurs répartis en 15 groupes de 6 à 8 forestiers-sapeurs territorialisés sont à pied d’oeuvre 10 mois sur 12. Ils travaillent toute l’année afin d’entretenir les équipements de DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) répartis dans les forêts du département, soit les 17 tours de guet, 2.020 km de pistes, 231 citernes d’eau et les barrières. L’été, ils luttent contre les feux de forêts, ils sont primo-intervenants 9 fois sur 10.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Entretien des massifs forestiers.

Débroussaillage, élagage, nettoyage, tronçonnage… le travail ne manque pas en ce moment, actuellement, les forestiers-sapeurs appelés communément les Forsaps assurent le débroussaillement des bords de pistes comme ce lundi sur les pistes DFCI du côté de la Gardiole dans les hauteurs de Frontignan. Ils vérifient aussi le remplissage des 16 citernes présentes sur le site. Un travail qui va durer jusqu’au printemps.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

De nouveaux moyens

Il faut savoir qu’aujourd’hui, les forestiers-sapeurs procèdent désormais aux opérations de vérifications et contrôle des équipements DFCI grâce à des applications mobiles développées au sein même de la collectivité, garantissant ainsi rapidité et efficacité dans le traitement des informations.

Les Forsaps dans leurs véhicules jaunes sont bel et bien les anges gardiens de nos garrigues et massifs forestiers du département.