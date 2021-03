BÉDARIEUX : Une battue organisée pour retrouver Aurélie Vaquier.

Demain, samedi, à 10h, devant la mairie de Bédarieux, une nouvelle battue va être organisée. Le frère de la victime ne perd pas espoir et pour ne pas rester dans l’attente, il fait appel à toutes les personnes sensibles à la disparition de sa sœur pour lui prêter main-forte.

Illustration – DR

Aurélie Vaquier, 38 ans, n’a plus donné de nouvelles à sa famille et à son compagnon depuis le 28 janvier. Elle a quitté son domicile de Bédarieux dans la journée, sans moyen de locomotion, ni de téléphone portable. Selon une source, un message aurait été envoyé de son compte Facebook mentionnant qu’elle partait à la campagne mais depuis plus de nouvelles et rien ne garantit que le message a été écrit par la trentenaire. L’enquête gérée par la section de recherche départementale de la gendarmerie est toujours en cours.

Samedi, lors de cette battue, tous les cours d’eau ainsi que les berges du secteur de Bédarieux vont être quadrillés et fouillés.

Rendez-vous ce samedi 06 mars 10h devant la mairie de Bédarieux.