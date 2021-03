MONTPELLIER : Des moutons bientôt au parc de Malbosc.

Résolument tournée vers la transition écologique, la Ville de Montpellier s’engage au quotidien dans la gestion et la préservation de ses espaces naturels. Dans cette logique, elle organise pendant 4 mois sur les sites du parc Malbosc et du parc de la Grande Lironde, une opération d’éco-pâturage urbain avec un cheptel de 190 moutons de la société ECOZOONE, une opération qui s’est révélée très appréciée des Montpelliérains les années passées.

Les moutons seront accueillis lundi 8 mars à 12h au parc Malbosc dans le quartier Hôpitaux-Facultés, en présence de Marie MASSART, Adjointe au Maire déléguée à la politiques alimentaire et à l’agriculture urbaine, Stéphane JOUAULT, Adjoint au Maire, délégué à la nature en ville et à la biodiversité, Mylvia HOUGUET, Adjointe au Maire, déléguée au quartier Hôpitaux-Facultés et Emilie CABELLO, Adjointe au Maire, déléguée au quartier Port Marianne.

Crédit photo Ville de Montpellier ©

L’éco-pâturage

L’éco pâturage est une technique qui consiste à avoir recours aux animaux pour réaliser des travaux de débroussaillage et de fauchage, une solution alternative à l’entretien mécanique des espaces verts qui peut mobiliser des énergies fossiles. En effet, en broutant, les animaux réduisent les déchets liés à la tonte et contribuent de facto à une fertilisation naturelle des sols. La biodiversité s’en trouve ainsi préservée puisque la flore continue à se développer et à se diversifier. L’éco-pâturage s’inscrit dans un objectif de transition écologique poursuivi par la Ville de Montpellier et pour lequel elle a amorcé une série de mesures, notamment en vue de végétaliser Montpellier et d’offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens. Ainsi, la plantation de 1 000 arbres au mois de novembre dernier comme la nouvelle charte de l’arbre et la création du Comité Arbre, constituent les premiers éléments concrets du plan d’actions ambitieux que porte la municipalité, qui vise la plantation de 50 000 arbres supplémentaires sur 10 ans.

19 hectares au total

Le parc Malbosc situé dans le quartier Hôpitaux-Facultés et le parc de la Grande Lironde situé au cœur de Port-Marianne, accueilleront pendant 4 mois, un troupeau composé essentiellement de 190 moutons de race Noire du Velay, Mérinos, Préalpes du Sud et Rava, gardés 24h/ 24 par des bergers professionnels. Ces moutons se déplaceront librement sur l’ensemble des sites pour procéder au débroussaillage des espaces.

Ecologique, cette opération sera également ludique puisqu’elle deviendra pendant ces 4 prochains mois, le support d’animations pédagogiques en direction des scolaires (si les conditions sanitaires le permettent). Afin de compléter les animations, les moutons seront rejoints par d’autres animaux herbivores : un âne, un cheval et deux poneys mini shetland.





Le parc de la Grande Lironde d’une superficie de 4 hectares accueillera :

• 40 moutons de race race Noire du Velay, Mérinos, Préalpes du Sud et Rava

• 1 âne



Le Parc Malbosc d’une superficie de 15 hectares accueillera quant à lui :

• 150 moutons de race Noire du Velay, Mérinos, Préalpes du Sud et Rava

• 1 cheval

• 2 poneys mini-Shetlands

Ecozone

Depuis de nombreuses années Ecozoone s’évertue à améliorer sa technique d’élevage et de pâturage dans le respect de la terre et du bien être animal. Les animaux d’Ecozoone sont uniquement élevés pour l’éco-pâturage. Ces animaux ne sont pas des animaux d’élevage et sont impropres à la consommation et n’ont pour vocation qu’à pâturer des prairies. Après les pâturage en zone urbaine, les animaux sont en repos en semi liberté durant 6 mois en Ardèche.