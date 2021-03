MONTPELLIER : Grosse opération de police aux Hauts-de-Massane.

A la demande du préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski et suite aux dernières intimidations sur les membres du comité de quartier, une importante opération de police a été mise en place ce mercredi vers 17h.

Crédit photo 34 INFOS©

Une trentaine de véhicules des forces de l’ordre a investi le quartier montpelliérain. Les policiers de la sécurité publique de Montpellier et les agents de police municipale appuyés par une compagnie de CRS ont quadrillé le secteur. En effet, depuis plusieurs semaines, un groupe de dealers a fait de ce quartier son terrain, plusieurs tensions ont été signalées avec la présence d’hommes armés et encagoulés. Les autorités ont donc réagi, une situation inacceptable pour le préfet de l’Hérault et le maire de la ville, Mickaël Delafosse.

Selon nos informations, lors des investigations, dans le secteur de la résidence du lac, 7 véhicules volés ont été découverts et saisis, mais aucune interpellation n’a été constatée.

Crédit photo Ville de Montpellier ©

À l’entrée d’un parking de la résidence, un énorme tag avec noté « Paillade nord » a été découvert, un code utilisé renvoyant à un point de deal. Une entreprise spécialisée a été mobilisée pour effacer ce graph.

Crédit photo Ville de Montpellier ©

À noter que 2 hommes, âgés de 20 et 25 ans, avaient été interpellés la veille par les policiers de la BAC lors des tensions subis aux abords du local où les membres du comité de quartier organisaient une réunion. Ils ont été déférés au parquet ce jeudi.