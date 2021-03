HÉRAULT : 2 nouveaux représentants pour la FNCOF de l’Hérault.

Éric Stiénon, 57 ans, Président de l’association « Montagnac événements » et Sébastien Vallée, 43 ans, Président du comité des fêtes de Gignac, sont les nouveaux représentants de la fédération nationale des comités et organisateurs de festivités pour le département de l’Hérault (FNCOF 34).

Les 2 représentants nommés, seront donc chargés de représenter la fédération nationale au niveau local auprès des comités des fêtes, associations, municipalités et de faire le lien avec les instances nationales afin de pouvoir répondre aux attentes des organisateurs Héraultais. Ils seront épaulés dans cette mission par leur parrain qui n’est autre que le président délégué de la FNCOF, Arnaud Thenoz. Cela permettra de continuer de mettre en valeur et de poursuivre la défense et l’action des bénévoles et des responsables associatifs, qui vont vivre nos fêtes et nos traditions dans notre beau département riche de sa diversité culturelle et de son tissu associatif.

Crédit photo FNCOF34©

La FNCOF…

La fédération nationale des comités et organisateurs de festivités est une association «loi 1901» à but non lucratif, créée en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse. Elle est le porte-drapeau des initiatives et traditions festives françaises et soutient leur maintien ainsi que leur développement sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer. Sa vocation est d’être à l’écoute, de soutenir et d’aider les organisateurs de festivités dans la mise en oeuvre d’animations et d’événements festifs et culturels, artistiques, récréatifs, ou de loisirs, à travers tous les départements et territoires nationaux.

La FNCOF compte à ce jour plus de 2.800 structures adhérentes (Comités des fêtes, des Collectivités, des Offices de tourisme, des Organisateurs de festivals ou d’associations artistiques, sportives et culturelles), soit environ 150.000 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement pour l’organisation de manifestations festives.

L’adhésion à la FNCOF permet de profiter de nombreux avantages notamment une responsabilité civile des dirigeants, d’une protection juridique et de remises notamment sur le tarif de la SACEM et de la SACD. Le tout inclus dans l’adhésion ! Et c’est GRATUIT pour 2021*.

L’autre mission de la fédération est la mise en relation des organisateurs de festivités avec les artistes et prestataires du monde de la fête. Ces derniers peuvent ainsi se faire connaître auprès de notre réseau national et régional à travers nos différents supports de communication ou nos congrès.

La FNCOF a aussi pour enjeu d’être une organisation représentative auprès des instances, publiques ou semi-publiques. Dans cette optique, elle participe régulièrement à la gestion et à des groupes de travail (Commission Nationale Foraine et Circassienne, SACEM, GUSO, Ministère de la Culture, commission de sécurité publique au ministère de l’Intérieur…) afin de contribuer de manière concrète au soutien de la vie associative française et participer activement au développement des Fêtes et Festivals en France.

Durand la crise sanitaire que nous traversons, la FNCOF a été et continuera à être le défenseur des intérêts des organisateurs de fêtes ! 20 communiqués publiés, 15 protocoles sanitaires négociés, 2 fonds financiers de solidarité en cours de discussions, 2500 dossiers d’accompagnements, personnalisés, aide au placement de 2300 contrats en activité partielle …

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la fédération nationale des comités et organisateurs de festivités : www.fncof.com ou sur la page Facebook de la FNCOF 34.

*Sous réserve d’un engagement à 64€ pour 2022