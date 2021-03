MONTPELLIER : Le Maire appelle à la vigilance face à la crise sanitaire.

Bien que les taux d’incidence de la pandémie sur la métropole et le département de l’Hérault soient parmi les plus faibles de France, les chiffres de l’épidémie suivent les tendances à la hausse constatées à l’échelle nationale, et sont en augmentation depuis les 15 derniers jours.

Aussi, même si la Ville et la Métropole de Montpellier sont pleinement conscientes des efforts réalisés par les citoyens, elles appellent au maintien de la vigilance et au respect des gestes barrières afin de passer le cap de la crise sanitaire.

Mickaël Delafosse, Maire de Montpellier – DR

« Montpellier figure parmi les métropoles les moins touchées de France, c’est le résultat des efforts consentis tous ensemble. Les Montpelliérains ont joué le jeu, avec un fort esprit de responsabilité. Nous devons continuer dans cette voie en maintenant le respect des gestes barrières. Je tiens à saluer l’engagement des maires de la Métropole, agents territoriaux, personnels de soins et plus largement tous les bénévoles qui sont mobilisés pour protéger et surmonter la crise sanitaire. Les valeurs qu’incarne le service public, l’expression de la fraternité sont des réponses à la crise. » souligne Michaël Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole.

QUELQUES CHIFFRES ET POINTS DE VIGILANCE

Actuellement, dans l’Hérault, le taux d’incidence est de 176,9 avec un taux de positivité de 5,9. Pour la Métropole de Montpellier, le taux d’incidence est de 163,7. A titre de comparaison, le chiffre national est de 217,2 avec un taux de positivité de 7,26.* Cependant, il ne faut pas négliger que les chiffres pour l’Hérault et la Métropole sont en augmentation et suivent la tendance nationale. En effet, au 12 février, le taux d’incidence était de 148,5 pour l’Hérault, 104,9 pour la Métropole avec un taux de positivité de 4,4. De plus, la part des variants (anglais, sud africain et brésilien) est l’un des indicateurs particulièrement surveillés pour suivre l’évolution de l’épidémie. Dans l’Hérault, la part de variant anglais avoisine 50% ; les autres variants sont pour l’instant négligeables.

RAPPEL DES CONSIGNES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

La Ville et la Métropole de Montpellier invitent les citoyens à maintenir leur vigilance et à continuer de respecter les consignes en vigueur pour lutter contre la Covid-19 :- porter le masque lorsqu’il est obligatoire ou recommandé

– respecter la distanciation physique (portée à 2 mètres)

– se laver très régulièrement les mains

– utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

– tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir

– saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades

– éviter de se toucher le visage- aérer régulièrement les pièces- limiter les contacts sociaux (6 maximum)

FOCUS SUR LA SENSIBILISATION DU PORT DU MASQUE DANS LES TRANSPORTS

Depuis le début de la pandémie, TaM déploie un large dispositif sur le réseau afin de rappeler que le port du masque est obligatoire dans les transports en commun.

Les bus et tramways sont équipés d’une signalétique intérieure et extérieure. L’information est également relayée sur les girouettes et écrans embarqués et des annonces sonores sont diffusées durant le voyage. Aux arrêts, la signalétique permanente est enrichie de messages sonores. Des supports visibles sont également en place au sein des Espaces Mobilité TaM, dans les P+tram et les parkings TaM de centre-ville.

Au-delà des canaux spécifiques au transport, les réseaux sociaux de TaM sont fréquemment utilisés dans le cadre de rappels de l’obligation du port du masque. Enfin, toutes les recommandations pour voyager en règle et en toute sécurité sont consultables en ligne, sur le site tam-voyages.com.