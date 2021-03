SÈTE :  Face à la crise sanitaire, l’Hôpital se réorganise.

Face à la crise sanitaire de Covid-19 et suite à la gestion de celle-ci, l’hôpital de Sète a réorganisé ses services avec notamment l’aménagement de l’hôpital de jour, l’occasion de repenser l’accueil d’un plus grand nombre de patients en chambre individuelle.

Illustration – DR

Ces problèmes d’ordre organisationnel (Isolement des patients positifs ou en attente de résultats du test PCR) ont nécessité un cadre de réflexion autour des enjeux liés à une nouvelle gestion des lieux de soins, sans attendre qu’un budget exceptionnel soit attribué.

Afin de gagner en nombre de chambres, tout en maintenant un nombre de lits identiques, une aile du bâtiment principal, occupée par des bureaux, a été libérée demandant le transfert provisoire des bureaux dans l’ancien bloc opératoire désaffecté.

En plus de ce besoin déjà identifié, mais dont la mise en œuvre aura été plus que nécessaire pendant la crise sanitaire, cette première phase de réorganisation comprend d’autres objectifs de ce projet médical adopté en 2019 :

– Augmentation du nombre de lits en hospitalisation de jour, faisant suite à une chirurgie ambulatoire, de 9 à 14 places.

– Création d’un secteur d’ortho-gériatrie pour une prise en charge globale (Chirurgicale et Gériatrique) et amélioration des conditions d’entrée directe de la personne âgée (Moins d’attente). Augmentation de la capacité du court séjour gériatrique de 10 à 30 lits.

– Installation de toutes les unités de chirurgie au même étage que le nouveau bloc opératoire et en regroupant les unités de consultations, hôpital de jour et hospitalisation complète de médecine aux 3ème et 4ème étages, afin de simplifier les déplacements du patient.

– Création de 13 chambres individuelles supplémentaires dans l’ensemble de ces services.

Cette augmentation du nombre de chambres associée à un important travail de réorganisation, permettra d’accueillir de nouveaux patients en chimiothérapie, bilans rhumatologiques, transfusions, et autres activités déjà implantées.

Le déménagement de l’hôpital de jour médical s’inscrit comme une étape importante dans un projet de réorganisation plus global enclenché en septembre 2020 et qui devrait aboutir en juin 2021.