MONTPELLIER : Un supermarché de la drogue démantelé aux Hauts-de-Massane.

Les policiers de la brigade des stups du commissariat central de Montpellier ont interpellé 7 personnes suspectées de trafic de drogue, 4 ont été déférées. Le réseau avait monté un véritable supermarché de la drogue dans le quartier des hauts-de-Massane.

Crédit photo DDSP34 ©

Depuis plusieurs semaines le quartier des Hauts-de-Massane était sous tension. Après de nombreuses investigations, une perquisition a été opérée ce mardi, vers 6h, au domicile d’un couple. L’homme, âgé de 26 ans, et la femme, âgée de 33 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue suite à la découverte d’éléments à charge.

A noter que 2 hommes, âgés de 18 et 22 ans, ont été interpellés quelques jours auparavant, dans une voiture, en possession d’environ 300g de résine et d’herbe de cannabis, conditionnés en multicolores et étiquetés « Paillade Nord – Coffee Shop. »

Crédit photo DDSP34 ©

Tous les 4 devraient être jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier.