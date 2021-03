MONTPELLIER : Qui est Magali, candidate de Koh-Lanta?

TF1 a lancé vendredi dernier la nouvelle saison de son jeu d’aventures présenté par Denis Brognart et produit par Adventure Line Productions. Magali, une montpelliéraine fait partie des candidats de cette nouvelle édition « Koh-Lanta, Les armes secrètes« . Elle nous a accordé une interview pour nous parler de son aventure.

La montpelliéraine, Magali, 47 ans, est la doyenne cette année. Elle est gérante et coach sportive de MJ Fitness à Fabrègues. Maman d’une fille, elle est aussi la préparatrice physique du HBF 3M, le club de handball féminin de Montpellier.

Décrivez-vous en 3 mots ?

Êtes vous originaire de la région ?

Pour quelle raison avez-vous participé à cette émission ?

Vous avez indiqué avoir postulé en 2003 et avoir été appelée suite à cette candidature, pensez-vous que vous auriez vécu cette aventure différemment, avec quasimment 20 ans de moins, en sachant que vous n’étiez pas Maman et que vous n’aviez pas l’expérience que vous avez aujourd’hui ?

Avec les années, on acquiert une certaine sagesse. On est plus posé et on prend beaucoup plus de recul sur les situations quelles qu’elles soient. Le challenge aurait été forcément différent mais ce n’est pas mon rôle de Maman qui a influé sur mon envie de challenge et de dépassement de moi-même.