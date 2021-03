CINÉMA : Les professionnels du 7ème art en danger, « Ouvrez les cinémas ».

« #ouvrezlescinemas », c’est le message publié sur les réseaux sociaux par les professionnels du 7ème Art. Le groupe CGR, présent à Lattes, s’est joint à ce mouvement national.

Il y a un an, le 14 mars 2020, en fin de soirée, le CGR de Lattes-Montpellier fermait ses portes à cause du premier confinement. Puis les salles ont réouvert le temps d’un été, avant finalement d’éteindre les projecteurs une nouvelle fois, le 29 octobre 2020 suite à cette crise sanitaire.

Les salles restent vides face à la crise – DR

Ce week-end, l’opération #ouvrezlescinémas, s’est déroulée partout en France, plusieurs actions symboliques ont été organisées pour crier l’urgence de la situation.

« Dès la réouverture du premier confinement, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict avec port du masque obligatoire, sens de circulation, gel hydro-alcoolique, horaires de séances adaptés pour générer les flux… malgré toutes ces mesures, nous avons fermé. La situation devient critique car cela dure…« , nous explique Julien Maugard, directeur du CGR de Lattes.

Le groupe CGR a enregistré une baisse de 87% sur l’ensemble des cinémas soit près de 200 millions d’euros de chiffres d’affaires sur une période d’un an. Malgré le soutien de l’état, les diverses subventions sont très loin de compenser les pertes subies. Des aides supplémentaires sont nécessaires et des discussions sont en cours avec la Fédération des Cinémas Français, le CNC et les ministères concernés.

« Nous estimons que lorsque la réouverture sera officialisée, ils nous faudra environ 2 ans avant de revenir à une fréquentation normale car la peur du virus sera toujours dans les têtes » nous précise le responsable du CGR.

Pour information, en Europe, la plupart des pays frontaliers ont déjà annoncé une date d’ouverture des cinémas mais pour la France, à quelle date est-elle fixée?