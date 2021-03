HÉRAULT : Renforcement du déploiement de la vaccination ce week-end.

Ces dernières semaines ont été marquées par le renforcement du déploiement de la vaccination au niveau national. Dans la continuité de ce qui avait déjà été fait les deux week-ends précédents, le département de l’Hérault poursuit cet effort et renforce encore son dispositif vaccinal ce week-end.

Ainsi, en plus des centres de vaccination déjà ouverts le samedi et le dimanche et des rendez-vous nouvellement disponibles pour la semaine du 22 mars dans tous les centres de vaccination, des créneaux supplémentaires de vaccination sont proposés pour ce week-end aux personnes éligibles au vaccin Moderna (personnes âgées de 75 ans et plus et personnes vulnérables à très haut risque dont la liste est disponible en suivant le lien : ICI)

Crédit photo SDIS34 ©

L’opération de ce week-end aura lieu dans les centres suivants :



▪️Béziers



Centre de vaccination COVID-19 de la ville de Béziers



Salle Zinga Zanga – Sapeurs-pompiers de l’Hérault/SDIS34



Traverse de Colombiers 34500 Béziers



Sur rendez-vous : ICI





▪️Vailhauquès



Centre de Vaccination du SDIS34 – Sapeurs-Pompiers de l’Hérault



150 Rue Super Nova 1987, 34570 Vailhauquès



Sur rendez-vous : ICI