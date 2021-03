MONTPELLIER : Le metteur en scène, Alain Françon, agressé à l’arme blanche.

Ce mercredi, vers 11h30, le metteur en scène, Alain Françon, a été agressé à l’arme blanche dans le centre historique de Montpellier près de l’église Saint-Roch.

Selon une source policière, le metteur en scène de théâtre, âgé de 76 ans, a été retrouvé ensanglanté à l’angle de la rue Voltaire et de l’ancien-courrier. Il a été recueilli par une commerçante qui a prévenu les sapeurs-pompiers. Le septuagénaire, qui présentait une importante blessure à l’arme blanche au niveau du cou et de l’oreille, a été pris en charge par les secours. Il a été médicalisé sur place, puis transporté en urgence absolue sur le centre hospitalier Lapeyronie.

Alain Françon – DR

Selon nos éléments recueillis, il semblerait que l’homme avait quitté son hôtel quelques minutes auparavant, se rendant à l’école nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier, où il donnait des cours depuis mi-février.

D’après plusieurs témoins, le metteur en scène a été aperçu, déambulant en sang, dans la rue et malgré la sollicitation de certains passants, l’homme aurait continué son chemin. Que s’est-il donc passé? Une question que les enquêteurs de la sûreté départementale tentent d’éclaircir. Selon nos dernières informations, le lieu de l’agression a été identifié et la police technique et scientifique a été dépêchée sur place pour effectuer des relevés. L’exploitation des caméras de la CSU pourrait apporter de nouveaux éléments.

Selon nos dernières informations, l’homme de théâtre a été opéré en début d’après-midi, son état ne présente plus d’inquiétude. Une source proche de l’enquête nous a confirmé que pour le moment, les investigations se poursuivent et qu’aucune interpellation n’a été faite par les policiers.