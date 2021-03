LAC DU SALAGOU : Une nouvelle battue organisée pour retrouver Aurélie.

Ce dimanche 21 mars, à 10h, une nouvelle battue va avoir lieu sur les berges du lac du Salagou pour tenter de retrouver Aurélie, disparue depuis fin janvier.

Étant toujours sans nouvelle d’Aurélie, et ce, malgré tous les moyens mis en place et l’enquête de la section de recherches de la gendarmerie de l’Hérault, une nouvelle battue est organisée par son frère pour fouiller les bords du lac et ses alentours.

Une soixantaine de personnes est nécessaire pour quadriller l’ensemble de cette zone. Les personnes pouvant se rendre disponibles, le rendez-vous est fixé, ce dimanche, à 10h, à Celles.