Dimanche dernier, suite à des témoignages et une surveillance des policiers de la sécurité publique de Montpellier, un trafic de stupéfiants a été mis à jour aux abords de la commune de Lattes.

Plusieurs témoins ont signalé aux policiers des mouvements suspects dans un hôtel de Lattes. Il n’a pas fallu attendre longtemps à un équipage de la BAC pour intercepter une transaction douteuse entre un client de l’établissement hôtelier et un automobiliste.

L’usager de la route est alors interpellé, il était en possession d’un gramme de résine de Cannabis. Placé en garde à vue, il confirmera aux enquêteurs que la drogue a bien été achetée au client de l’hôtel.

L’individu est alors interpellé dans sa chambre, les policiers de la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale y découvrent 39g de résine, 61 g d’huile de cannabis, 28 g d’ecstasy et 12.560€ en espèces.

En garde à vue, il explique aux enquêteurs qu’il s’est installé dans cet hôtel depuis fin février pour dealer sur ordre d’un commanditaire. En effet, l’homme, originaire de Paris, reçoit régulièrement des colis par voie postale remplis de stupéfiants.

Les enquêteurs ont alors décidé d’intercepter les colis en transit. Bingo, l’un est destiné au suspect et un autre à un individu demeurant à Sète. Dans les 2 envois, les policiers ont découvert 450 g de résine de cannabis conditionnée dans des ovules plastiques.

Les enquêteurs se sont alors rendus à Sète, à l’adresse de livraison. Un homme, âgé de 28 ans et une femme, âgé de 24 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. À noter que la perquisition du domicile a permis de découvrir 19 g de cannabis et un colis identique à celui livré.

Ce jeudi, le client de l’hôtel a été présenté au parquet et le couple de sétois a été convoqué devant le tribunal judiciaire. L’enquête se poursuit afin d’interpeller le commanditaire à la tête de ce réseau.